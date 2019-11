Früherer US-Präsident Carter erholt sich von Operation

Der frühere US-Präsident Jimmy Carter hat eine Operation wegen einer Blutung im Schädel überstanden. Es habe keine Komplikationen gegeben, teilte Carters Stiftung in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia am Dienstag nach dem Eingriff am Morgen mit. Der 95-Jährige war am Montagabend (Ortszeit) zur Behandlung in eine Universitätsklinik in Atlanta gebracht worden.