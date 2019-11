Lazaro-Assist bei Inter Mailands 2:1 über Hellas Verona

Valentino Lazaro hat am Samstag seinen ersten Scorerpunkt für Inter Mailand geschafft. Der in der 85. Minute ausgetauschte österreichische Fußball-Teamspieler bereitete am Samstag im Serie-A-Heimspiel der "Nerazzurri" mit einer Flanke von rechts den Kopfballtreffer durch Matias Vecino (65.) zum zwischenzeitlichen 1:1 vor.