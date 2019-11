Zyklon "Bulbul" forderte erste Todesopfer

Der Zyklon "Bulbul" ist am Samstag in der Küstenregion von Bangladesch und Indien auf Land getroffen. Die indischen Behörden meldeten zwei Todesopfer - je eines in Kolkata und im Staat Odisha. In Indien wurden über 60.000 Menschen aus dem Küstengebiet in Sicherheit gebracht. In Bangladesch meldeten die Behörden, mehr als zwei Millionen Menschen seien in rund 5.500 Notunterkünfte gebracht worden.