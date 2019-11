Mikl-Leitner überreichte NÖ Kulturpreise in acht Sparten

In acht Kategorien sind am Freitagabend im Festspielhaus St. Pölten die Kulturpreise des Landes Niederösterreich durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) verliehen worden. Gastredner Nikolaus Habjan sprach zur Aufgabe von Kunst und Kultur in Zeiten von gesellschaftlicher Veränderung und betonte die "Freiheit des gesprochenen und geschriebenen Wortes".