Festnahme nach Home-Invasion bei Salzburger Juwelierfamilie

Nach dem Überfall auf eine Salzburger Juwelierfamilie am 15. August in deren Wohnhaus im Flachgau hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Eine Sondereinheit nahmen am Dienstag einen 42-jährigen Tschechen in dessen Wohnung in Prag fest. Die Auswertung von Videos und ein DNA-Abgleich haben auf die Spur des Mannes geführt. Gleichzeitig wurden in Prag zwei Hausdurchsuchungen durchgeführt.