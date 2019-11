Grabner-Tor bei Overtime-Sieg von Arizona in Edmonton

Die Arizona Coyotes haben ihre gute Form auch gegen die Edmonton Oilers ausgespielt. Michael Grabner gelang am Montag beim 3:2-Auswärtserfolg nach Verlängerung gegen den Conference-Spitzenreiter sein viertes Saisontor. Den Siegtreffer für die "Kojoten" erzielte Derek Stepan in der dritten Minute der Overtime. Für Arizona war es der achte Erfolg in den jüngsten zehn Spielen.