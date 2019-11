Chiles Präsident schließt Rücktritt trotz Protesten aus

Der chilenische Präsident Sebastian Pinera hat angesichts der teilweise gewaltsamen Massenproteste in dem südamerikanischen Land einen Rücktritt ausgeschlossen. Pinera verneinte die Frage nach seinem Rücktritt in einem Interview mit der britischen Rundfunkgesellschaft BBC. Zugleich räumte er eine Mitverantwortung für die Probleme in Chile ein, die sich allerdings "seit 30 Jahren angehäuft" hätten.