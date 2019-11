Fast 129.000 Besucher bei "Der Hände Werk" in Schallaburg

Die Schallaburg hat bei ihrer diesjährigen Ausstellung "Der Hände Werk" 128.741 Besucher verzeichnet. Die Schau, die laut dem künstlerischen Leiter Kurt Farasin eine "Liebeserklärung an unsere Hände" darstellte, ist am Sonntag zu Ende gegangen. 2020 lädt die Ausstellung "Donau - Menschen, Schätze & Kulturen" zu einer Reise gegen den Strom ein, wurde am Montag in einer Aussendung angekündigt.