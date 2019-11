Mehr als 20 Tote bei Verkehrsunfall im Kongo

Ein mit mehreren Tonnen Mineralien beladener Lastwagen ist in der Demokratischen Republik Kongo verunglückt und hat mindestens 22 Menschen in den Tod gerissen. Bei dem Unfall habe es auch mindestens zehn Verletzte gegeben, sagte der Innenminister der Provinz Tanganyika, Dieudonné Kamona, der Deutschen Presse-Agentur. Der Unfall habe sich in der Nacht auf Freitag ereignet.