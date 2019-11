Renommierte russische Menschenrechtsorganisation aufgelöst

In Russland hat der Oberste Gerichtshof eine renommierte Menschenrechtsorganisation des Aktivisten Lew Ponomarjow aufgelöst. Die Gruppe habe gegen mehrere Gesetze verstoßen, urteilte der Gerichtshof am Freitag in Moskau der Agentur Tass zufolge.