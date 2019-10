Gondolieri sammeln in Venedig Müll auf Boden der Kanäle

Gondolieri in Venedig setzen sich aktiv im Kampf gegen Mist in den Kanälen der Lagunenstadt ein. Taucher aus dem Gondolieri-Verband in Venedig starten am Sonntag damit, Müll aus dem Canal Grande zu fischen. Die Gondolieri tauchen zu Füßen der Rialto-Brücke mit Lichtern, dank denen sie den Grund des Canal Grandes auf der Suche nach Unrat beleuchten können.