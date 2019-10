26. Jänner 2020 als Termin für Burgenland-Wahl fixiert

In Abwesenheit von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat die burgenländische Landesregierung am Dienstag den 26. Jänner 2020 als Termin für die bevorstehende Landtagswahl fixiert. Der Beschluss fiel einstimmig. Als Stichtag legte Rot-Blau den 5. November fest, berichtete der zuständige Landesrat Christian Illedits (SPÖ) in einer Aussendung.