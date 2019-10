Brände plagen weiterhin US-Westküstenstaat Kalifornien

Der US-Westküstenstaat Kalifornien hat weiter mit schweren Bränden zu kämpfen. Ein neues Feuer plagte nun die Menschen in Los Angeles: In einer waldigen Gegend nahe des weltberühmten Getty-Kunstmuseums im Westen der Metropole brach am Montag ein weiterer Brand aus. Auf trockenem Boden und angefacht von den gefährlichen Santa-Ana-Winden breiteten sich die Flammen dort schnell aus.