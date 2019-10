Kogler telefonierte mit Meinl-Reisinger

Abseits der Sondierungen mit der ÖVP hat der Grüne Bundessprecher Werner Kogler am Montag ein Gespräch mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger geführt. Wie der APA von beiden Seiten bestätigt wurde, stand ein Telefonat auf dem Programm. Dabei soll es aber nicht so sehr um eine mögliche Beteiligung der NEOS an einer etwaigen türkis-grünen Koalition gegangen sein.