ÖHB-Herren gewannen auch EM-Test gegen Niederlande

Das österreichischen Handball-Herren haben auch ihr zweites EM-Testspiel in Graz gewonnen. Die Mannschaft von Teamchef Ales Pajovic besiegte am Sonntag in ihrem letzten Ländermatch des Jahres die Niederlande knapp, aber letztlich ungefährdet 26:24 (14:13). Am Freitag hatte es ein 32:30 gegen Serbien gegeben.