Schiff Open Arms mit 45 Migranten darf in Malta ankern

Das Rettungsschiff Open Arms, das am Samstagabend 45 Migranten 30 Seemeilen südlich von Lampedusa gerettet hat, darf in Malta ankern. Die maltesischen Behörden erteilten am Sonntag in La Valletta hierfür die Genehmigung, berichtete die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms, Betreiberin des Schiffes.