Bayer beim Bergwandern im Pinzgau tödlich verunglückt

Ein 48-Jähriger aus Traunreut (oberbayrischer Landkreis Traunstein) ist am Nationalfeiertag im Salzburger Pinzgau beim Bergwandern tödlich verunglückt. Der Mann war gemeinsam mit drei Männern aus Bayern im Heutal in den Chiemgauer Alpen unterwegs. Auf einem steilen und mit Laub bedecktem Gelände rutschte er aus und fiel 30 Meter über eine Felswand in die Tiefe, berichtete die Polizei.