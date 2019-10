Mainz verließ mit 3:1-Heimsieg über Köln Abstiegszone

Der FSV Mainz 05 hat am Freitagabend mit einem 3:1-(1:1)-Heimsieg über den Aufsteiger 1. FC Köln die Abstiegszone der deutschen Fußball-Bundesliga verlassen. Vor 31.999 Zuschauern brachte Simon Terodde die Kölner in der 14. Minute in Führung, die der starke Jean-Paul Boetius (21.) ausglich. Quaison (57.) traf per Weitschuss zum 2:1 für die Mainzer, für die Levin Öztunali alles klar machte (82.).