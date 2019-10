Zweites Saisontor für Grabner bei Coyotes-Niederlage

Auch das zweite Saisontor von Michael Grabner hat eine Niederlage der Arizona Coyotes bei den New York Islanders nicht verhindern können. Der Stürmer traf am Donnerstag gegen seinen Ex-Club in der elften Minute aus einem Gegenstoß sehenswert zum 1:1. Am Ende gingen aber die Islanders als 4:2-Sieger vom Eis und fügten den Gästen nach vier Siegen in Serie wieder einen Niederlage zu.