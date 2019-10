Mindestens 29 Tote bei Überschwemmungen in Kenia

Aufgrund von Überschwemmungen sind in Kenia mindestens 29 Menschen gestorben. Zudem haben seit Beginn der Regenzeit Anfang Oktober rund 11.700 Menschen ihr Zuhause verlassen müssen, wie Regierungssprecher Cyrus Oguna am Donnerstag in einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz sagte.