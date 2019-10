WHO erklärte Polio-Virus vom Typ 3 für ausgerottet

Der zweite von drei Polio-Virus-Wildtypen (WPV) ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerottet. Nach WPV2 sei nun auch WPV3 weltweit ausgemerzt, teilte die WHO am Donnerstag in Genf mit. Damit bleibe nur noch das Wildvirus des Typs 1, das in Pakistan und Afghanistan vorkommt. Die WHO sprach von einem "historischen Erfolg für die Menschheit".