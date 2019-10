Black Wings Linz gelang mit 5:0-Heimsieg Revanche an Graz

Die Black Wings Linz haben sich bei den Graz 99ers in der EBEL für die vor vier Tagen erlittene 0:4-Niederlage in der Steiermark revanchiert. Am Dienstag durften sich die Oberösterreicher über ein 5:0 (0:0,5:0,0:0) gegen die Grazer freuen. Die Black Wings rückten dem Konkurrenten im vorgezogenen Spiel der 14. Runde damit in der Tabelle bis auf zwei Zähler nahe und sind nun vorerst Sechster.