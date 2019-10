Verantwortliche von Magazin "Neue Aula" keine FPÖ-Mitglieder

Nach der Neugründung des rechtsextremen Magazins "Aula" als "Neue Aula" hat die FPÖ am Dienstag klargestellt, dass die Verantwortlichen keine Mitglieder der Freiheitlichen Partei mehr sind. Herausgeber Martin Pfeiffer sei bereits seit Anfang September 2019 nicht mehr FPÖ-Mitglied, teilte die Partei per Aussendung mit. Medieninhaber Albert Engelmann trat demnach am Dienstag aus der Partei aus.