Außerplanmäßige Landung in Dublin wegen Reinigungsmittels

Wegen eines ausgelaufenen Reinigungsmittels ist eine Passagiermaschine auf dem Flug von London in die US-Stadt Philadelphia am Montag umgekehrt und außerplanmäßig in Dublin gelandet. Die nicht näher beschriebene Flüssigkeit sei in der Bordküche ausgelaufen, teilte ein Sprecher der US-Gesellschaft American Airlines nach Medienberichten mit.