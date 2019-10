Buslenker bei Streit mit Fahrgästen schwer verletzt

Auf einem Parkplatz der Pyhrnautobahn im Gemeindegebiet von Spital am Phyrn ist am Sonntag ein Buslenker bei einem Streit mit Fahrgästen schwer verletzt worden. Der Mann musste von der Rettung ins Krankenhaus Kirchdorf an der Krems eingeliefert werden, teilte die Polizei mit.