Tiroler Bauer von Mutterkuh attackiert

In St. Leonhard im Pitztal (Bez. Imst) ist am Samstag ein 83-jähriger Altbauer von einer Kuh attackiert worden und hat laut Polizei Verletzungen im Kopf- und Brustbereich erlitten. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.