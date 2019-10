58-Jähriger starb bei Oktoberfest in NÖ

Ein 58-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Oktoberfest in Göttlesbrunn (Bezirk Bruck an der Leitha) gestorben. Der Mann war zuvor mit einem 27-Jährigen aneinandergeraten, es kam zu Tätlichkeiten. Kurz darauf brach der 58-Jährige zusammen und verstarb trotz Reanimationsversuchen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag gegenüber der APA.