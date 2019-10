80-Jähriger bei Arbeit an Ladewagen in OÖ getötet

Ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land ist Freitagvormittag bei der Arbeit an einem Ladewagen in Pichl im selben Bezirk getötet worden. Das gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung bekannt.