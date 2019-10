Bulgariens Präsident will mehr Unterstützung bei Migration

Bei seinem ersten offiziellen Besuch in Österreich hat der bulgarische Präsident Rumen Radew mehr Unterstützung von EU-Ländern beim Schutz der Außengrenze und ein gemeinsames europäisches Asylsystem gefordert. "Es besteht das Risiko, dass wir nicht schnell und adäquat reagieren können", sagte Radew am Freitag bei einer Pressekonferenz mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Wien.