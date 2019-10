Verletzte bei Messerangriff in Pariser Polizeipräfektur

Bei einem Messerangriff in der Pariser Polizeipräfektur hat es mindestens zwei Verletzte gegeben. Ein Mann habe am Donnerstagnachmittag in der Präfektur unweit der Kathedrale Notre-Dame auf Sicherheitskräfte eingestochen und zwei Menschen verletzt, hieß es vonseiten der Ermittler. Der Täter sei dann angeschossen worden.