Messerattacke im Bezirk Amstetten - Mann schwer verletzt

Ein 43-Jähriger soll am Montagabend in Wallsee (Bezirk Amstetten) einem 37-Jährigen zwei Mal in den Bauch gestochen haben. Der Mann wurde schwer verletzt und musste im Landesklinikum Amstetten notoperiert werden. Der Verdächtige wurde kurz nach der Tat festgenommen. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag mit.