Sprengstoffangriff auf Ex-Frau: Opfer schwer verletzt

Ein Sprengstoffangriff hat sich am Dienstag in der Früh in der Gemeinde Guttaring im Bezirk St. Veit/Glan ereignet. Ersten Informationen zufolge hat ein Mann seiner Ex-Frau ein mit Sprengmittel gefülltes Paket vor die Haustüre gelegt. Danach läutete er an und ergriff die Flucht. Die 29-Jährige fand das Paket vor der Tür und öffnete es. Bei der folgenden Detonation erlitt sie schwere Verletzungen.