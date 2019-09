ÖHB-Frauen unterlagen in EM-Quali auch Spanien

Österreichs Handballfrauen haben am Sonntag auch das zweite Spiel der Qualifikation für die EM 2020 verloren. Drei Tage nach dem 24:32 in den Niederlanden mussten sich Sonja Frey und Co. in der Südstadt mit 22:28 (8:14) geschlagen geben und haben damit wohl nur noch kleine Chancen auf einen Platz unter den Top Zwei in der harten Gruppe 1.