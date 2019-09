Van der Bellen gratulierte Kurz zu Wahlsieg

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Sonntagabend dem Wahlsieger, ÖVP-Chef Sebastian Kurz, gratuliert. Er werde in der nächsten Woche Gespräche mit allen künftig im Nationalrat vertretenen Parteien führen und danach den Spitzenkandidaten der stimmenstärksten Partei mit den Regierungsverhandlungen betrauen, sagte Van der Bellen in der Wiener Hofburg.