In Vorarlberg hat der Intensivwahlkampf begonnen

Noch bevor im Rest Österreichs der Urnengang zur Nationalratswahl beendet war, hat in Vorarlberg der Intensiv-Wahlkampf für die Landtagswahl am 13. Oktober begonnen. Am Sonntagnachmittag etwa hingen schon die ersten spezifischen Wahlplakate für die Vorarlberg-Wahl. Die ÖVP setzte Landeshauptmann Markus Wallner ins Bild. Auch die anderen Parteien kündigten eine rasche Umplakatierung an.