Mindestens 36 Tote bei Verkehrsunfall im Osten Chinas

Bei einem Verkehrsunfall im Osten Chinas sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen und 36 weitere verletzt worden, neun davon schwer. Ein voll besetzter Reisebus sei am Samstag auf einer Schnellstraße in der Provinz Jiangsu mit einem Lastwagen zusammengeprallt, mit dem drei Personen unterwegs waren, teilten die Behörden am Sonntag mit.