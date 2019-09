Im Schwarzen Meer vermisster Österreicher wohlauf

Der seit Freitagabend im Schwarzen Meer vermisste österreichische Segler ist wohlauf. Die rumänische Küstenwache machte den 70-Jährigen am Samstagnachmittag an Bord seines unter niederländischer Flagge registrierten Bootes etwa 40 Seemeilen östlich der rumänischen Hafenstadt Constanta aus, hieß es in einer Mitteilung.