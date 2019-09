Fassadenkletterer Alain Robert erklomm Hochhaus in Frankfurt

Der 57-jährige französische Freikletterer Alain Robert hat am Samstag ein Hochhaus in Frankfurt am Main erklettert. Er erreichte wohlbehalten das Dach des gut 150 Meter hohen Skyper-Gebäudes in der Innenstadt und kletterte dann wieder herunter. Unten wurde er von Polizisten in Empfang genommen und zunächst in Gewahrsam genommen.