Bergsteiger nach Suchaktion in Tirol tot aufgefunden

Ein 66-jähriger Südtiroler ist in der Nacht auf Samstag von der Bergrettung in Nauders (Bezirk Landeck) in Tirol unterhalb des Goldweg-Klettersteiges auf der Bergkastelspitz tot aufgefunden worden. Laut Polizei verlor der Mann, der ohne Helm, Kletterausrüstung und Sicherung unterwegs war, an einer Schlüsselstelle den Halt und stürzte in die Tiefe.