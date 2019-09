Centre Pompidou Schanghai öffnet Anfang November

Die Zweigstelle des Centre Pompidou in Schanghai wird Anfang November ihre Türen öffnen. Die offizielle Einweihung werde voraussichtlich in der ersten Novemberwoche stattfinden und die Öffnung für das Publikum am 8. November, teilte das Museum am Freitag mit. Ursprünglich sollte die Zweigstelle in der chinesischen Stadt bereits Anfang des Jahres eröffnet werden.