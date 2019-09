Tusk hielt bei UNO Gegenrede zu US-Präsident Trump

Der scheidende EU-Ratspräsident Donald Tusk hat bei seinem vorerst letzten Auftritt vor der UN-Vollversammlung eine Gegenrede zu US-Präsident Donald Trump gehalten. Seine Ansprache sei "inspiriert von Worten, die hier vor zwei Tagen gesprochen wurden, und die einen immanenten Konflikt zwischen Patriotismus und Globalismus suggerieren", so Tusk am Donnerstag bei der UN-Generaldebatte in New York.