Staatspreis Design an E-Faltrad und Roboter-Sicherheitshaut

Das Elektro-Faltrad "VELLO Bike + Titan", eine Sicherheitshaut für Industrieroboter und die "Grüne Erde-Welt" wurden am Mittwoch in Wien mit dem biennal vergebenen Staatspreis Design ausgezeichnet. Zusätzlich wurden drei Sonderpreise in der Kategorie "DesignConcepts" vergeben. Alle prämierten Projekte sind bis 10. November in der Ausstellung "Best of Austrian Design" im designforum Wien zu sehen.