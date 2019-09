Fünf Motorradfahrer bei Unfall mit Traktor schwer verletzt

Drei Motorradfahrer und zwei Mitfahrerinnen aus Australien im Alter zwischen 53 und 77 Jahren sind am Mittwoch auf der Landecker Straße (L76) in Fließ in Tirol bei einem Unfall mit einem Traktor schwer verletzt worden. Der Anhänger des Traktors - auf dem sich sechs Milchkühe befanden - kam nach einer Rechtskurve ins Schwanken und kippte auf die Gegenfahrbahn, teilte die Polizei mit.