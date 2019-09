PSG erlitt zuhause zweite Saisonniederlage - 0:2 gegen Reims

Paris Saint-Germain hat am Mittwoch in der 7. Runde die zweite Saisonniederlage in Frankreichs Fußball-Ligue-1 kassiert. Zuhause mussten sich Neymar und Co. Mittelständler Stade Reims mit 0:2 (0:1) geschlagen geben und teilen sich mit je 15 Punkten die Tabellenführung mit Angers SCO. Erstmals seit 22 Partien ging PSG zuhause wieder als Verlierer vom Platz.