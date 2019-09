Anklage gegen 41 Helfer wegen Istanbuler Bürgermeisterwahl

Sechs Monate nach der Bürgermeisterwahl in Istanbul ist wegen mutmaßlicher Verletzung der Dienstpflicht Anklage gegen 41 Wahlhelfer erhoben worden. Darunter seien Wahlratsvorsitzende, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Istanbul fordere jeweils zwischen drei Monaten und einem Jahr Haft.