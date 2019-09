Personalreform der EU bringt mehr Einsparungen als erwartet

Die EU-Institutionen haben ihre Personalkosten in den vergangenen Jahren erfolgreich reduziert. Zu diesem Schluss kommt der Rechnungshof der EU in einem Bericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Sparmaßnahmen der Institutionen haben demnach auch negative Auswirkungen gehabt, etwa auf die Arbeitsbedingungen und die Attraktivität der EU als Arbeitgeber.