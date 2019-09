Erdogan betonte Bereitschaft zu Militäroffensive in Syrien

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Bereitschaft Ankaras zu einem Militäreinsatz in Nordsyrien erneut bekräftigt, sollte dort nicht bis Ende September eine Sicherheitszone eingerichtet sein. "Wir haben alle Vorbereitungen entlang der Grenze (zu Syrien) abgeschlossen, sagte er am Samstag in Istanbul vor seiner Abreise zur UN-Vollversammlung in New York.