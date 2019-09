Didi Constantinis Familie gab seine Demenzerkrankung bekannt

Nach dem Geisterfahrerunfall von Dietmar Constantini am 4. Juni ist die Familie nun an die Öffentlichkeit gegangen, dass der Ex-ÖFB-Teamchef an Demenz leide. Die Erkrankung habe den Frontalzusammenstoß verursacht, räumten die Angehörigen in einer Erklärung an die "Tiroler Tageszeitung" (Samstag-Ausgabe) ein. Die Familie wolle mit der Veröffentlichung auch mithelfen, Demenz zu enttabuisieren.