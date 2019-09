Dreijähriger drei Stunden lang in Kindergartenbus vergessen

In Dorf an der Pram (Bezirk Schärding) ist am Freitag der Vorwoche ein dreijähriger Bub drei Stunden lang in einem Kindergartenbus vergessen worden. Der Bürgermeister der Gemeinde, Karl Einböck, bestätigte gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht in der "Kronen Zeitung" vom Samstag. Der Ortschef sprach von einer Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände.