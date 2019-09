Wiener Interventionsstelle warnt vor Gesetzesbeschluss

Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie warnt davor, das "Gewaltschutzpaket" in der derzeitigen Form zu beschließen. "Gewaltschutz darf kein Wahlkampfthema sein", sagte Geschäftsführerin Rosa Logar bei einem Pressegespräch am Freitag. Anstatt die Strafen für Täter zu erhöhen, müsse daran gearbeitet werden, dass die Anklage- und die Verurteilungsquote steige, forderte sie.